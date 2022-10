«Wenn ich über meine Vergewaltigung spreche, fühlt es sich jedes Mal an, als würde ich mich nackt ausziehen», sagt Cindy Kronenberg. Jedes Wort, jede Erinnerung daran schmerzt. Trotzdem tut sie es immer und immer wieder. In Gesprächen mit Betroffenen, mit Journalisten und mit Parlamentarierinnen. Sie tut es für die rund 430'000 Frauen in der Schweiz, die laut Amnesty International schon Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen gehabt haben.



Für sie alle hat die 29-jährige Luzernerin die Plattform Vergewaltigt.ch gegründet. Dort tauscht sie sich mit anderen Betroffenen aus. Vielen Opfern von sexueller Gewalt fehlt es an Unterstützung und an wichtigen Informationen. Immer wieder wird ihnen aber auch eine Mitschuld gegeben. Dagegen kämpft Cindy Kronenberg an. «Egal, ob man getrunken oder geflirtet hat, egal, ob es ein Fremder oder ein Ehemann war, egal, ob man sich gewehrt hat oder in Schockstarre verfallen ist – es ist nie okay, wenn die sexuelle Selbstbestimmung missachtet wird.»

Für ihren Mut und ihr Engagement wurde Cindy Kronenberg 2021 mit dem Prix Courage ausgezeichnet.