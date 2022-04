Sarah Karimi* (Name geändert) lebt mit ihrer Familie seit zehn Jahren in der Schweiz. Ihr Mann ist gelernter Koch. Wegen einer Krankheit kann er nicht mehr arbeiten. Die Familie wird deshalb seit kurzem durch die Sozialhilfe unterstützt.



Sarah Karimi möchte aber möglichst schnell wieder ohne Hilfe der Gemeinde auskommen und sucht deshalb eine neue Stelle. Dafür muss sie ihr Deutsch verbessern. Durch ein Missverständnis mit dem zuständigen Sozialdienst besuchte sie den Sprachkurs länger als bewilligt. Weil die Gemeinde nun nicht alles zahlt, bleibt die Familie auf der Rechnung sitzen. Die Kurskosten müssen vom sonst schon knappen Grundbedarf abbezahlt werden.



Die Stiftung SOS Beobachter springt ein und finanziert den Deutschkurs. Frau Karimi kann sich mit ihrem neuen Deutschdiplom so voll auf die Stellensuche konzentrieren.