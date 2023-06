Bedingung: Ein eigenes Velo

Trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkung ist die 50-Jährige ein aktiver Mensch und braucht viel Bewegung. Ihr Betreuer hat ihr deshalb eine Arbeit als Velokurierin in einer Werkstätte für Menschen mit Einschränkungen vermittelt. Diese Arbeit gibt ihr einen kleinen finanziellen Zustupf, sie kommt zu genügend Bewegung und erst noch zu sozialen Kontakten. Einzige Bedingung: Sie braucht ein eigenes Velo. Ihr altes ist nicht mehr fahrtüchtig, und eine teure Reparatur lohnt sich nicht. Kürzlich hat sie ein kostengünstiges Velo in einem Geschäft gesehen, dafür reicht jedoch das Taschengeld nicht. Zusammen mit ihrem Betreuer stellt sie deshalb ein Finanzierungsgesuch an die Stiftung SOS Beobachter.