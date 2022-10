Ich bin seit 2022 Vizepräsident des Stiftungsrates und vertrete in meiner Funktion als CFO der Ringier Axel Springer Schweiz AG die Stifterfirma, die den Beobachter herausgibt. Die Stiftung SOS Beobachter liegt mir sehr am Herzen. Dank der grossen Solidarität unserer Spender erhalten Menschen, die unverschuldet in eine Notsituation geraten, schnell und unbürokratisch Unterstützung