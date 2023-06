Was ist überhaupt eine E-Vignette?

Dasselbe wie die klassische Autobahnvignette, jedoch in digitaler Form. Die Vignette ist nicht mehr ans Fahrzeug gebunden, sondern an das Kontrollschild. Umstritten war im Parlament die Art und Weise der Kontrollen der E-Vignette. Schliesslich einigten sich die Räte darauf, dass dem Bund und den Kantonen automatische Kontrollen mit fixen Anlagen und mobilen Geräten erlaubt werden. Diese Kontrollen sollen nicht ständig und flächendeckend stattfinden, sondern risikobezogen und stichprobenartig.