Falls kein Testament Testament Letzte Fehler vermeiden existiert, klären die Behörden gründlich ab, ob es erbberechtigte Personen gibt. Ist das nicht der Fall, macht das Konkursamt die Erbschaft, also das Eigentum des Verstorbenen, zu Geld. Dieses dient dazu, mögliche Schulden zu decken. Bleibt ein Betrag übrig, so geht dieser an den Kanton.