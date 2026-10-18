Wohin soll ich in die Ferien fahren? Kannst du mir diesen Text in fünf Punkten zusammenfassen? Kaum ist die Frage gestellt, kommt auch bereits die Antwort. KI macht vieles schneller und einfacher. Fast jede dritte Person setzt ChatGPT, Claude und Co. bereits täglich ein: ob in der Freizeit, in der Schule oder im Beruf. Mit der selbstverständlichen Nutzung stellt sich aber auch die Frage nach der Sicherheit: Was passiert eigentlich im Hintergrund mit den eingegebenen Informationen?

«Viele Menschen unterschätzen, wie viel Kontext sie unbewusst mitliefern», warnt Marco Wyrsch, Head of Group Security bei Swisscom. Schreibe jemand in einen KI-Chat: «Hilf mir, meiner Chefin zu erklären, warum das Projekt gescheitert ist», verrate die Person damit nicht nur ein Kommunikationsproblem, sondern möglicherweise auch ihre Rolle im Unternehmen, bestehende Hierarchien und den Verlauf eines Projekts. Ähnlich sei es im Privaten. Wer nach einer Familienreise frage, gebe oft Informationen über seine Lebenssituation, seine Interessen oder Gewohnheiten preis. «Für sich allein betrachtet wirken solche Angaben harmlos. Zusammengenommen können daraus jedoch überraschend aussagekräftige Profile abgeleitet werden», so der Experte weiter. «Deshalb lohnt es sich, nicht nur auf die eigentliche Frage zu achten, sondern auch auf die Informationen, die zwischen den Zeilen mitgeschickt werden.»

Dazu kommt das Gedächtnis der Systeme. Viele KI-Anwendungen lernen ihre Nutzerinnen und Nutzer mit der Zeit kennen. Sie merken sich frühere Gespräche, Vorlieben und persönliche Angaben, um passender zu antworten. Das ist praktisch: Wer einmal erwähnt, dass er vegetarisch isst, erhält künftig keine Rezepte mit Fleisch mehr. Doch was man eintippt, landet auf den Servern des Anbieters, der damit je nach Einstellung auch seine Modelle trainiert.