Was Sie ChatGPT besser nicht verraten
Wer Chatbots wie ein privates Notizbuch nutzt, gibt oft mehr von sich preis als gedacht. Denn KI liest auch zwischen den Zeilen. Wie lässt sich die digitale Privatsphäre schützen? Und welche Daten gehören auf keinen Fall in den Chat?
Wohin soll ich in die Ferien fahren? Kannst du mir diesen Text in fünf Punkten zusammenfassen? Kaum ist die Frage gestellt, kommt auch bereits die Antwort. KI macht vieles schneller und einfacher. Fast jede dritte Person setzt ChatGPT, Claude und Co. bereits täglich ein: ob in der Freizeit, in der Schule oder im Beruf. Mit der selbstverständlichen Nutzung stellt sich aber auch die Frage nach der Sicherheit: Was passiert eigentlich im Hintergrund mit den eingegebenen Informationen?
«Viele Menschen unterschätzen, wie viel Kontext sie unbewusst mitliefern», warnt Marco Wyrsch, Head of Group Security bei Swisscom. Schreibe jemand in einen KI-Chat: «Hilf mir, meiner Chefin zu erklären, warum das Projekt gescheitert ist», verrate die Person damit nicht nur ein Kommunikationsproblem, sondern möglicherweise auch ihre Rolle im Unternehmen, bestehende Hierarchien und den Verlauf eines Projekts. Ähnlich sei es im Privaten. Wer nach einer Familienreise frage, gebe oft Informationen über seine Lebenssituation, seine Interessen oder Gewohnheiten preis. «Für sich allein betrachtet wirken solche Angaben harmlos. Zusammengenommen können daraus jedoch überraschend aussagekräftige Profile abgeleitet werden», so der Experte weiter. «Deshalb lohnt es sich, nicht nur auf die eigentliche Frage zu achten, sondern auch auf die Informationen, die zwischen den Zeilen mitgeschickt werden.»
Dazu kommt das Gedächtnis der Systeme. Viele KI-Anwendungen lernen ihre Nutzerinnen und Nutzer mit der Zeit kennen. Sie merken sich frühere Gespräche, Vorlieben und persönliche Angaben, um passender zu antworten. Das ist praktisch: Wer einmal erwähnt, dass er vegetarisch isst, erhält künftig keine Rezepte mit Fleisch mehr. Doch was man eintippt, landet auf den Servern des Anbieters, der damit je nach Einstellung auch seine Modelle trainiert.
Wer auf Sicherheit achtet, ersetzt zum Beispiel Namen durch Platzhalter. Reicht das aus? Ein guter Anfang, meint Wyrsch. Aber: «Man muss sich bewusst sein, dass Dokumente auch andere Hinweise enthalten können: Projektnamen, Kundenbeziehungen, Orte, Funktionen oder spezielle Ereignisse.» Dadurch liessen sich Personen oder Unternehmen teilweise trotzdem identifizieren. Wer sensible Inhalte mit einer KI bearbeiten möchte, sollte nicht nur Namen entfernen, sondern sich generell überlegen, welche Informationen für die Aufgabe wirklich notwendig sind. «Je weniger persönliche oder vertrauliche Angaben geteilt werden, desto besser.»
Bestimmte Daten haben in einer KI-Anwendung deshalb nichts verloren. Dazu zählen beispielsweise Passwörter und Zugangscodes, Kreditkartennummern und Bankverbindungen oder die AHV-Nummer. Auch Gesundheitsinformationen, Ausweiskopien, Verträge oder vertrauliche Unterlagen vom Arbeitsplatz gehören nicht in den Chat. «Ich gebe grundsätzlich keine Informationen in eine KI ein, die ich nicht auch auf einer öffentlichen Website publizieren würde, sofern ich nicht genau weiss, wie die Daten verarbeitet werden», beschreibt der Security-Experte seinen eigenen Umgang mit Chatbots. Wie schnell sensible Inhalte ausser Kontrolle geraten können, zeigte 2023 ein Fall bei Samsung: Mitarbeitende kopierten internen Programmcode in ChatGPT, um Fehler zu finden. Dadurch wurden vertrauliche Unternehmensdaten des südkoreanischen Elektronikkonzerns an den amerikanischen KI-Dienst übermittelt.
Doch was tun, wenn man bereits zu viel preisgegeben hat? «Wenn möglich, sollte man den Chatverlauf löschen und die Datenschutzeinstellungen des Dienstes überprüfen», rät Wyrsch. Viele KI-Dienste bieten inzwischen Einstellungen, mit denen sich die Speicherung von Chats sowie die Nutzung der eingegebenen Daten für das KI-Training begrenzen lassen. «Wurden besonders sensible Informationen wie Passwörter, Zugangsdaten oder Finanzdaten geteilt, empfiehlt es sich zusätzlich, entsprechende Zugangsdaten zu ändern und die betroffenen Konten im Auge zu behalten.»
Mit der wachsenden Verbreitung von KI gewinnt das Thema der digitalen Souveränität stark an Bedeutung. Dahinter steht der Anspruch, dass Einzelpersonen wie auch Organisationen jederzeit die Kontrolle über ihre eigenen Daten und Systeme behalten. Sie verlangt keineswegs, auf nützliche Online-Dienste zu verzichten. Vielmehr geht es darum, bewusst zu entscheiden, wo Daten liegen, wie sie verarbeitet werden und wer Zugriff darauf erhält. Diese Fähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung, um die Vorteile neuer Technologien selbstbestimmt zu nutzen.
Sensibel mit Daten umgehen: Vor jeder Eingabe kurz innehalten und sich fragen, ob die Information persönlich oder vertraulich ist. Würde ich diese auch einer fremden Person geben? Falls nicht, gehört sie wahrscheinlich nicht in einen öffentlichen KI-Dienst.
Datenschutzeinstellungen prüfen: Es lohnt sich nachzuschauen, ob Chatverläufe gespeichert werden oder für die Weiterentwicklung der Systeme verwendet werden dürfen.
Datensparsame Dienste nutzen: Lösungen bevorzugen, die speziell für den geschützten Umgang mit Daten entwickelt wurden. So gibt etwa der KI-Assistent «myAI» von Swisscom keine eingegebenen Daten weiter und verwendet sie auch nicht für das KI-Training. Damit lässt sich KI im Alltag nutzen, ohne die Kontrolle über die Daten abzugeben.
Informationen bewusst teilen: KI gezielt einsetzen und möglichst wenig über die eigene Person verraten. Viele Aufgaben lassen sich auch mit anonymisierten oder stark vereinfachten Angaben erledigen.
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Der sichere Umgang mit Claude und Co. will gelernt sein. Es lohnt sich, Zeit in diese Entwicklung zu investieren, denn KI-Systeme werden immer mehr zum festen Bestandteil des Alltags werden. Niemand muss die Mathematik hinter den Algorithmen im Detail verstehen. Im Zentrum steht die Handlungskompetenz: einzuschätzen, welche Informationen sensibel sind, wie Systeme Ergebnisse erzeugen und wo deren Grenzen sowie Risiken liegen.
Das zeigt sich schneller, als viele denken. Die Antworten der Chatbots klingen überzeugend, stimmen aber nicht immer. Die Systeme berechnen wahrscheinliche Formulierungen und erfinden im Zweifel Fakten, Quellen oder Gesetzesartikel. Gerade bei rechtlichen, medizinischen oder finanziellen Fragen sollte KI nur eine Orientierungshilfe sein und keine professionelle Beratung ersetzen.
Am Ende bleibt Vertrauen der zentrale Erfolgsfaktor für jede Form der Digitalisierung. Neue Technologien setzen sich in der Gesellschaft nur dann dauerhaft durch, wenn sich Menschen darauf verlassen können, dass Anbieter ihre Daten schützen. Das gilt für das E-Banking genauso wie für den KI-Assistenten. Nutzerinnen und Nutzer wollen verstehen, welche Informationen ein Dienst erhebt, wie er sie sichert und wofür er sie verwendet. Gerade im KI-Zeitalter wird diese Transparenz immer wichtiger. Wer sich die nötigen Kompetenzen aneignet und verlässliche Angebote wählt, kann die Vorteile der künstlichen Intelligenz nutzen und behält trotzdem die Kontrolle über die eigene Privatsphäre.
Die Frage nach dem Ferienziel darf die KI also ruhig beantworten. Bevor man ihr jedoch einen Text zum Zusammenfassen gibt, sollte man prüfen, ob er vertrauliche Informationen enthält.
Künstliche Intelligenz, Deepfakes, Datenschutz oder Online-Sicherheit: Die digitale Welt entwickelt sich rasant. Mit Swisscom Campus unterstützt Swisscom Privatpersonen und Familien dabei, digitale Chancen sicher zu nutzen und Risiken besser zu erkennen.
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Fälschungen erkennen: Lernen Sie, Deepfakes und andere digitale Täuschungen besser zu erkennen.
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