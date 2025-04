Die Freizeitmöglichkeiten sind unüberschaubar vielfältig geworden: Heute locken Angebote wie Foxtrails, Seilparks, Escape-Rooms und Survival-Weekends. Man könnte sich rund um die Uhr bespassen lassen. An den einen Wochenenden fahren wir schon am Freitagabend zum Vergnügen in die Berge. An anderen Tagen sind wir froh, wenn wir nichts müssen.