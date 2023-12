Persönliche Empfehlung wird wertgeschätzt

Doch es zeigte sich, dass diese digital ausgerichtete Dienstleistung nicht ganz zum Beobachter passte. «Wir haben die Menschen am Draht und kennen ihr Problem. Sie wollen eine persönliche Empfehlung – und möchten nicht an eine Plattform verwiesen werden», sagt Corinne Strebel, Leiterin des Beobachter-Beratungszentrums. So fiel der Entscheid, dass es wieder ein Beobachter-Anwaltsnetz braucht. Strebel hat Anwältinnen und Anwälte angeschrieben, die der Beobachter kennt und schätzt.