Genau diese Trennung beginnt sich in Zeiten von Homeoffice und anderen flexiblen Arbeitsmodellen wieder aufzulösen. Der Unterschied zu früher: Unsere Vorfahren hatten keinen Strom – und hörten auf zu arbeiten, wenn es dunkel wurde. Heute erreicht uns die E-Mail der Chefin auch noch spätabends. So besteht die Gefahr, dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen, sagt die Berner Arbeits- und Organisationspsychologin Rita Buchli. «Ruhe ist aber wichtig, um Stresshormone abzubauen.» Sie beuge Stresskrankheiten vor: Depressionen, Herz-Kreislauf-Störungen, Diabetes, Magenbeschwerden und Schlafproblemen Stress Ich denke ständig an den Job .