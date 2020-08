Es ist kurz vor 14 Uhr bei We Space an der Zürcher Bahnhofstrasse, einem Coworking-Space vor allem für Frauen. Die beiden Neo-Unternehmerinnen brüten über ihren Laptops. Neben ihnen liegen zwei identische Handtaschen von Maison Hēroïne. Der Slogan der Luxusmarke: She is strong. She is empowered. She is Hēroïne. «Eine Tasche für Heldinnen. Ich fand das passend», sagt Wiedemar.