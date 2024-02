Das hier sollte ein Text über die integrative Schule werden. Eine Schule, die Kinder mit Behinderungen, Verhaltensauffälligkeiten oder ADHS miteinbezieht statt aussortiert, die Sonderschulen und Kleinklassen ein Ende macht. Seit mehr als zehn Jahren versucht die Schweizer Volksschule das – in Anlehnung an die Behindertenrechtskonvention der Uno, die eine Schule für alle verlangt.



Angetroffen habe ich jedoch Kinder, die keine Grenzen kennen. Und Lehrkräfte, die nicht mehr an Inklusion glauben. Parallel dazu Fachleute, die erstaunlich ruhig bleiben.