Natalie Kallay hatte an einer Pariser Uni ein dreimonatiges Praktikum absolvieren und danach ihr erstes Mastersemester in Belgien beginnen wollen. Doch dann kam Corona, und die 23-jährige ETH-Studentin bekam eine Absage. Gestrichen wurde auch ein dreitägiges Seminar bei einer Consultingfirma in Mailand, das sie sich geangelt hatte.