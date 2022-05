Und so nutzen Sie Beobachter Assistance im Falle eines Rechtsstreites:



1. Sie wenden sich telefonisch an das Beobachter Beratungszentrum



Wählen Sie die Beratungshotline des Fachbereichs, in dem Ihr Rechtsproblem angesiedelt ist, und schildern Sie uns die Umstände des Rechtsstreites. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.



Telefonnummern der jeweiligen Fachgebiete: