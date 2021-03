Corona erschwert vieles. Auch, eine Lehrstelle zu finden Lehre in der Corona-Krise Kaum gestartet, schon ausgebremst . Jugendliche, die im Sommer die Oberstufe beenden, trifft es besonders hart. Der Lockdown im letzten Frühling fiel genau in die Zeit, in der sie normalerweise Schnupperlehren machen – und erste Einblicke in die Berufswelt gewinnen. Das fiel bei vielen ins Wasser.