Wampfler ist Experte für digitalen Unterricht und gehört zu den bekanntesten Lehrern der Schweiz. Mit seinen Sneakers, dem Fünftagebart und dem bunten Hemd könnte der 43-Jährige auch als Chef eines hippen Start-ups durchgehen. Gegen das Prüfungsfieber seiner Schülerinnen und Schüler an der Kantonsschule Enge in Zürich aber kommt er nicht an, weder mit Youtube-Videos noch mit Rap als Beispiel für Lyrik. Es ist nicht die vergebene Müh für die Vorbereitung, die ihn stört.