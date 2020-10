Gültiges Gerichtsurteil

Das iranische Arbeitsamt hatte am 11. März 2019 in letzter Instanz rechtskräftig entschieden, dass die Schweizer Botschaft – und damit der Bund – eine Abfindung sowie das Vorsorgekapital auszahlen muss. Doch Botschaft und EDA spielten weiterhin Katz und Maus. Insbesondere die Beiträge an die AHI-Kasse wollte das EDA trotz Urteil nicht überweisen. Saed Samii wurde hingehalten, gegängelt: Man werde ihr das Geld ausschliesslich persönlich und in bar aushändigen, hiess es etwa. Dann zog die Botschaft das «Angebot» wieder zurück, versuchte sogar, den gerichtlich fest­gelegten Betrag runterzuhandeln.