Wiesers waren auf dem Weg zur Hochzeit ihres Sohns, in Seon im Kanton Aargau. Zwei Wochen Schweiz, die alte Heimat, mit der sie stärker verbunden waren, als sie ahnten. Die Eltern Wieser wohnen in Amerika, in St. Augustine. Die Siedlung heisst so, weil Spanier 1565 an der Küste Floridas anlegten. Und zwar am 28. August, dem Namenstag des heiligen Augustin. Die Geschichte der Gegend ist blutig, das Land ist nass und fruchtbar, das Wetter heiss und feucht. Zwei Flüsse schlängeln sich durch die Stadt zum Meer, Alligatoren schnappen nach allem, was Kalorien verspricht.