Brisant: Die Bewilligung für die Praxisapotheke, dank der der Arzt Medikamente an Patienten abgeben darf, wurde angeblich in den Achtzigerjahren ausgestellt. Seit über 20 Jahren praktiziert er aber an einem neuen Ort, die Bewilligung wurde nie umgeschrieben. Die Folge: Ludek Cap tat, was er bei neuen Bewilligungen immer tut – dem Arzt eine Inspektion ankündigen. Dabei geht es darum, zu prüfen, ob die gesetzlichen Auflagen bei der Aufbewahrung von Betäubungsmitteln und Psychopharmaka eingehalten sind, aber auch die räumlichen, organisatorischen und hygienischen Anforderungen.