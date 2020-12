Am 18. November, nach fünf Jahren Gerichtsstreit, hat Paul Boltshauser die Nase voll. Im Sommer 2015 ­wurde der Rentner in Chur niedergeschlagen, und obwohl der Täter schon am ersten Tag bekannt war, ist der Fall noch immer vor Gericht hängig. Boltshauser, knarrende Stimme, wache Augen, hat sein Urteil über die Bündner Justiz bereits gefällt: «Eine verdammte Schlamperei.»