Was in den letzten vier Jahren passiert ist, macht Hubert Mattle* (Name geändert) fertig. Die Stimme des gross gewachsenen Mannes wird erst laut, dann bricht sie. Ihm kommen die Tränen. «Sie müssen entschuldigen, aber ich kann nicht mehr», sagt er. Mattle schiebt einen Stapel Unterlagen über den Tisch: «Machen Sie sich selbst ein Bild.» Er sei ein lieber Mensch, der niemandem etwas zuleide tue.