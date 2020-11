Wie er jetzt in der leeren Industriehalle beim Bahnhof Altdorf UR steht, wirkt er kämpferisch und traurig zugleich. Hier hatte er Grosses vor.



Martin Ziegler, 62 Jahre alt und von Beruf Ingenieur, ist überzeugt, einen Weg gefunden zu haben, wie ein Flugzeug bis zu 50 Prozent weniger Treibstoff benötigen würde. In dieser Halle führte er seine Tests durch. Er wollte den Flugverkehr klimafreundlicher machen. Stattdessen ging alles den Bach runter. Es ist die Geschichte eines Erfinders, der sich geprellt fühlt von allen und am Ende einen aussichtslosen Kampf führte.



2015 sah Zieglers Zukunft rosig aus. Der Mitinhaber einer Ingenieurfirma, nennen wir sie «Ingenieur AG», erhielt vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) Fördergelder zugesprochen, um seine Idee weiterzuentwickeln: 1,35 Millionen Franken, verteilt über sechs Quartale. Am Projekt beteiligt waren drei Firmen: