Viele Kids verbringen Stunden am Smartphone. Das sorgt in vielen Familien ständig für Streit. Die Eltern sind verunsichert, sie finden das zu viel Bildschirmzeit Ständig online «Onlinesucht kann wirklich alle treffen» . Zudem wissen sie nicht, auf welchen Websites sich die Kinder herumtreiben und mit wem und worüber sie sich in den sozialen Netzwerken austauschen.