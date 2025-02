Sechs Kinder starben seit Dezember 2022 auf Schulwegen: ein Fünfjähriger am Zürcher Escher-Wyss-Platz, ein Sechsjähriger in Sargans SG, ein Siebenjähriger in St. Gallen, ein Elfjähriger in Basel, eine Fünfjährige in Uetikon ZH und eine Fünfjährige in Oberrieden ZH.