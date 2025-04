Die Tochter braucht eine Zahnspange, der Sohn eine Brille. Und wenn es mit 14 ins Gymi geht, kosten Schulmaterial, öffentlicher Verkehr und Essen in der Mensa. Muss die Mutter all diese Kosten aus den monatlichen Alimenten finanzieren, wenn die Kinder mehrheitlich bei ihr leben? Oder muss der Vater mitzahlen?



Gemäss Gesetz können die Elternteile zu einem besonderen Beitrag verpflichtet werden, wenn sich nicht vorhersehbare, ausserordentliche Bedürfnisse des Kindes ergeben. In den juristischen Kommentaren steht, dass das nur für einmalige oder zeitlich begrenzte Bedürfnisse gilt.