Kantonale Unterschiede bei Kostendeckung

Worauf ist beim Umzug in ein anderes Pflegeheim zu achten?

Lesezeit: 1 Minute

Frage: Meine Mutter wohnt in Chur in einem Pflegeheim. Sie bezieht AHV und Ergänzungsleistungen. Damit sie in unserer Nähe sein kann, möchte sie nun gern in ein Heim in Winterthur. Ist das ein Problem?