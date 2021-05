Rückblende

Der 5. August 2017 ist ein Samstag. Seit zwölf Jahren lebt Dominic in einem Wohnheim für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Er leidet an einer nicht einstellbaren Epilepsie und ist geistig auf dem Stand eines Kleinkindes. Der 30-Jährige mag es, in der Badewanne zu planschen, und will dies auch heute tun. Margrit Bosini ist für seine Betreuung zuständig. Sie arbeitet erst seit kurzem dort, hat aber über 30 Jahre Erfahrung als Pflegerin. Sie lässt das Wasser einlaufen und hilft Dominic in die Wanne. So ist es in den Unterlagen der Staatsanwaltschaft zu lesen, und so erzählt sie es auch vor Gericht.