«Luna war mein Seelenhund», sagt Bianca Franke. Sie blickt auf das Foto in ihren Händen und streicht mit dem Daumen zärtlich über die Schnauze der abgebildeten Vizsla-Hündin. «Sie war eine Unabhängige, lief an der langen Leine. Sie liebte es, wie eine Katze herumzustreunen und Mäuselöcher auszubuddeln. Aber ich wusste: Sie kommt immer wieder zu mir zurück.»



Franke, die in Wirklichkeit anders heisst, stellt das Foto wieder zurück an seinen Platz: vor das Cheminée, zwischen einer weissen Kerze und der Box, in der ein Säckchen mit Asche liegt. «Ich muss noch eine schöne Urne für sie finden.»