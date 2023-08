«Stich ins Herz»

«Manchmal bin ich dankbar, dass wir nicht von Anfang an wussten, was alles auf uns zukommen wird. Wir hätten es wohl nicht gepackt», sagt Mami Natalie. «Aber letztlich hat man keine Wahl. Wir machen das Beste daraus und hoffen, dass sich die Situation immerhin ein bisschen verbessert», sagt Papa Laurent. Er atmet tief ein und setzt dann nochmals an: «Aber mit der Hoffnung ist es so eine Sache …» Lange Zeit hielt er an der Hoffnung fest, dass Loic in einem gewissen Ausmass ein selbständiges Leben führen können wird. «Als ich verstand, dass er nie selbständig sein wird, war das für mich sehr schwierig.» Mutter Natalie ergänzt: «Andere Kinder in Loics Alter bekommen ihr erstes Velo. Ich kaufe für Loic immer noch Spielzeug für Neugeborene. Es gibt mir jedes Mal einen Stich ins Herz.»