Nein. Die Leihmutterschaft ist in der Schweiz verboten Leihmutterschaft Ein Kind um jeden Preis . Sie kann aber in gewissen Ländern durchgeführt werden. Doch das ist teuer und braucht eine sehr gute Vorbereitung, Ausdauer und rechtlichen Beistand. Denn auch wenn die beiden in der ausländischen Geburtsurkunde als Eltern eingetragen sind, gelten sie in der Schweiz nicht automatisch als rechtliche Eltern. Nur der biologische Vater kann das Kind als sein eigenes anerkennen lassen. Seinem Partner, dem anderen Vater, hilft die Urkunde in der Schweiz nicht. Er kann aber das Kind als Stiefkind adoptieren. Dafür müssen strenge Voraussetzungen erfüllt sein. Unter anderem muss die Leihmutter der Adoption zustimmen und auf ihre Rechte verzichten. Das Adoptionsgesuch kann frühestens nach einem Jahr gemeinsamer Pflege gestellt werden.