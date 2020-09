«Er schränzte mir den Baumwollslip vom Leib. Ich wehrte mich mit Händen und Füssen, es war ein richtiger Kampf. Die Kinder wollte ich nicht rufen, sie sollten ihren Vater nicht so sehen.» Irgendwann konnte sie sich losreissen. In der Not schlief sie dann im Zimmer ihrer beiden jüngeren Söhne, aber sogar dort betatschte er sie vor deren Augen. «Als ich am nächsten Morgen das Bett machte, sah ich, dass mein 15-Jähriger das Pfadimesser unter sein Kissen gelegt hatte. Es war Kriegszustand bei uns», sagt sie.