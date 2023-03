Da sass er also, im Morgan-Stanley-Hauptquartier hoch über dem New Yorker Times Square, und musste eine extrem schwierige Entscheidung fällen. Die amerikanische Regierung drängte auf einen Zusammenschluss seiner Morgan Stanley mit der taumelnden Grossbank Wachovia, dem viertgrössten Player auf dem grössten Bankenmarkt der Welt.



Das Finanzsystem wankte in diesen dramatischen Tagen im September 2008, und Finanzchef Colm Kelleher hatte nur wenig Zeit, um die Zahlen des Übernahmekandidaten zu prüfen. Doch die reichte ihm, um den Deal abzublasen. Seine feingliedrige Begründung: «Das ist ein Shit-Sandwich, das nicht einmal in mein grosses Maul passt.»