Mieten verdoppelt

Die sind jetzt vorbei. Anwältin A. forderte per 1. Januar das Doppelte an Miete. An einem Informationsabend für die Bewohner hatte sich A. beklagt, dass ihr ständig Rechnungen ins Haus geflattert seien, seit sie Besitzerin der Liegenschaft sei. Sie sei nicht bereit, diese zu bezahlen. Die Mieten seien viel zu tief. Sie werde die Liegenschaft dann entweder totalsanieren, verkaufen oder abreissen. «Das ist niemals das, was Margrit gewollt hätte», sagt Mona Fischer.