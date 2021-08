In Zeiten von Minizinsen leben Haus- und Wohnungseigentümer in der besten aller Welten: Sogar zehnjährige Festhypotheken gibt es ab 0,8 Prozent. Ein Hauskredit über eine Million Franken kostet so nur rund 8000 Franken Jahreszins. Die Rechnung ist dann schnell gemacht: «Kaufen ist günstiger als mieten», diese Losung gilt für viele Haushalte.