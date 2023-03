Die Ausgaben für Gesundheit wachsen seit Jahren rasant. 2020 beliefen sie sich auf 83,3 Milliarden Franken. Damit sind sie in den letzten fünf Jahren deutlich stärker gestiegen als die Teuerung, im Schnitt um 2,3 Prozent pro Jahr.



Wer in der Schweiz wohnt, gibt für Gesundheit im Schnitt 9648 Franken pro Jahr aus, schätzt das Bundesamt für Statistik. Gemessen am Bruttoinlandprodukt, ist das ähnlich viel wie in Deutschland und Frankreich. Einsamer Spitzenreiter sind die USA mit Ausgaben von 18,8 Prozent. In der Schweiz sind es 11,8 Prozent des Bruttoinlandprodukts.



Am stärksten zu Buche schlagen ambulante Behandlungen, gefolgt von Langzeitpflege. Die beiden Bereiche verursachen 44,9 Prozent der Gesamtausgaben.



Warum steigen die Kosten ständig? Ein Grund sind finanzielle Anreize für die einzelnen Leistungen. Exponenten des Gesundheitswesens beurteilen sie ganz unterschiedlich. Einig sind sie in einem Punkt: Meist sind die andern schuld.