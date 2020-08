Trotz der trüben Aussichten ist ein Wechsel zum Beitragsprimat schwierig. So scheiterte letztes Jahr im Kanton Genf eine entsprechende Reform. Die Stimmberechtigten lehnten die Pläne der Regierung ab. Um die Kasse zu stabilisieren, tritt jetzt der Kanton Bauland an die Pensionskasse ab. So will man das Fünf-Milliarden-Loch teilweise stopfen.