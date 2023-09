2. Kosten der Frühpensionierung nicht einkalkulieren

Früher in Rente zu gehen, ist teuer. Wenn Sie ein Jahr weniger arbeiten, haben Sie einen Jahreslohn weniger und lebenslang eine um 6,8 Prozent gekürzte AHV-Rente. Ihre Rente der zweiten Säule sinkt sogar doppelt: Erstens ist Ihr Alterskapital kleiner, als wenn Sie ein Jahr länger eingezahlt hätten. Und zweitens muss dieses Kapital auch noch ein Jahr länger reichen – die Rente wird entsprechend gekürzt. Eine Faustregel besagt, dass man pro Jahr, das man früher in Rente geht, etwa einen Jahreslohn auf der hohen Kante braucht, um alle Einbussen auszugleichen. Gewinnen Sie also rechtzeitig im Lotto! Plan B: Fangen Sie an zu sparen.