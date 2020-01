Woran hapert es? Gemäss Mercer-Report mangelt es an Flexibilität bei den Rentenleistungen. Das sei mit Blick auf die demografischen Entwicklungen und die erzielten Anlagerenditen Geldanlage Geld sicher anlegen in unsicheren Zeiten problematisch. Andere Länder gingen zudem mehr Risiken beim Anlegen der Vorsorgegelder Nachhaltige Pensionskassen Vorsorgegelder befeuern den Klimawandel ein, das schlage sich in höheren Renditen nieder. Ein Problem auch: In der Schweiz agieren die Pensionskassen mit unterschiedlichem Erfolg. Im schwierigen Jahr 2018 etwa erzielten sie im Schnitt eine Rendite von minus 2,81 Prozent. Die schlechteste Kasse verlor 8,16 Prozent, die beste erwirtschaftete eine Rendite von plus 11 Prozent.