«Aus finanzieller Sicht ist ein PK-Einkauf frühestens ab dem Alter 50 sinnvoll, am besten erst in den letzten zehn Jahren vor der Pensionierung», sagt Reto Spring, Präsident des Finanzplaner-Verbands Schweiz. Zuvor ist es erfolgversprechender, sein Geld selber in einem weltweit investierenden Indexfonds anzulegen. «Über Jahrzehnte hinweg ist so eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6 Prozent realistisch – das ist mindestens doppelt so viel wie bei einer PK», so Spring. Wer aber in Versuchung gerät, das Geld auszugeben, statt fürs Alter auf die Seite zu legen, nimmt dies vielleicht in Kauf.