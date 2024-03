Warum? Wer jahrelang Teilzeit gearbeitet oder sich um die Kinder gekümmert hat, hat oft nur eine verhältnismässig kleine Summe in der Pensionskasse. Und das heisst: eine sehr bescheidene Rente Tipps für die Rente Diese Fehler können teuer werden . Wenn man im Pensionsalter 50’000 Franken in der PK hat, resultiert daraus bei einem Umwandlungssatz von 5,2 Prozent (so tief ist er im Durchschnitt) eine Rente von 2600 Franken jährlich oder 217 Franken pro Monat. Vielen erscheint das als so wenig, dass sie lieber das Kapital auf einmal beziehen. Sie machen ihr Budget nur mit der AHV (und allenfalls der Rente des Partners) und setzen die einmalige Kapitalauszahlung für Ferien oder andere Extras ein.