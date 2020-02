Nicole Kellers Geld soll sicher angelegt werden und zugleich eine ausreichende Rendite abwerfen, um ihre Rente zu finanzieren. Als sicherste Anlage gilt eine Bundesobligation Börse Geld anlegen in unsicheren Zeiten , bei der man der Eidgenossenschaft Geld leiht: Man bekommt regelmässig einen Zins und am Ende der Laufzeit auch sein Kapital zurück. In Zeiten höherer Zinsen war das einfach.

Bloss haben sich inzwischen die Vorzeichen verkehrt. Wenn man dem Staat Geld leiht, muss man dafür zahlen – eben die Negativzinsen.

Wenn also die typische sichere Anlage keinen Zins mehr bringt – was heisst das für Nicole Kellers Rentenkapital? Man darf ihre Rente später nicht mehr kürzen. Welche Rendite will man künftigen Rentnerinnen in dieser Situation noch garantieren? Wie hoch darf also der technische Zins sein?

Die meisten Fachleute gehen davon aus – das sind blosse Prognosen –, dass die Zinsen und damit die Rendite auf sicheren Anlagen noch lange tief bleiben werden. Die Folge: Eine PK, die wenig Risiken eingehen will oder kann, senkt ihre Renditeerwartungen und dann auch den technischen Zins. Damit Kellers Alterskapital trotzdem bis an ihr statistisch erwartetes Lebensende reicht, erhält sie pro Jahr weniger aus dem Topf – der Umwandlungssatz wird gesenkt, zum Beispiel von 6 auf 5,5 Prozent. Ihre Rente beträgt dann nicht 18'000 Franken, sondern nur noch 16'500.

Für PK-Fachleute ist das logisch – und für Nicole Keller ein Problem.