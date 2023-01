Am Anfang einer Schuldenkarriere steht meist ein Schicksalsschlag. Eine Krankheit, eine Trennung, eine Entlassung. Treffen kann es jede und jeden.



15 Prozent leben in einem Haushalt mit Zahlungsrückstand. In mehr als einer halben Million Haushalte ist mindestens eine Person verschuldet. Und sechs Prozent haben einen Verlustschein oder mehrere.