Konkret geht das so: Der Partner, der keine Sozialhilfe bezieht, muss seine Finanzen offenlegen. Meist ist das der Mann. Er wird auf ein Budget herabgesetzt, das abgesehen von Schulden und Steuern dem Niveau der Sozialhilfe entspricht. Alles, was darüber hinaus an Einkünften bleibt, muss er an seine Partnerin abtreten; das ist der sogenannte Konkubinatsbeitrag. Im Sozialhilfebudget der Partnerin wird dieser Betrag dann als Einnahme verbucht, das heisst: von der Sozialhilfe abgezogen.