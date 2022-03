Heute aber will sie ihre Steuererklärung ausfüllen, ganz sicher. Sie und ihr Mann sind berufstätig, haben zwei Kinder und leben in Uster ZH. Zusammen verdienen sie 125'000 Franken brutto im Jahr. Mit den üblichen Abzügen zahlen sie 7139 Franken Steuern. 3609 Franken gehen an die Stadt Uster, 3180 Franken an den Kanton Zürich, 350 Franken als Bundessteuer an den Bund.



Im Vergleich kommt Familie de Santis gut weg. In der Stadt Solothurn müsste sie über 12'000 Franken Steuern zahlen, in Sargans SG gut 10'000, in Wohlen AG 9600. In Baar ZG wären es bloss 1200 Franken.