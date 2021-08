Die Tiermedizin hat sich enorm entwickelt. Mittlerweile bietet sie für Hunde und Katzen viele Behandlungen an, die man früher nur in der Humanmedizin kannte. Es gibt Laboruntersuchungen, Radiologie, Ultraschall, chirurgische Eingriffe, Physiotherapie, alternativmedizinische Behandlungen und sogar Psychotherapien und Diätbehandlungen. Je nach Krankheit oder Unfall sind Aufenthalte in einer Tierklinik nötig.