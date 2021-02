Literatur bestimmt Dieners Leben. Mit 30 hat sie eine zweite Ausbildung als Buchhändlerin gemacht, sie arbeitet Teilzeit in der Buchhandlung «Buch am Platz» in Winterthur. So kam sie auch zum Vorlesen: Eine Kollegin fragte, ob sie eine Veranstaltung für Kinder übernehmen könne. Sie mit ihrer Schauspielerfahrung. Diener konnte und las bald auch für Erwachsene. «Buch und Bühne – für mich ist das die perfekte Kombi.»