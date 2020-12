Kurz vor der tödlich verlaufenen «Therapie» hatte Gari Rober an einer Weiterbildung bei Widmer teilgenommen. Seine Eindrücke beschrieb er hinterher einen Rundbrief an die Kirschblütengemeinschaft. Er zeigt, wie knapp auch eine Sitzung Widmers wohl an einer Katastrophe vorbeischlitterte:



Als erstes fällt mir auf, dass etwas mehr Humor meinerseits im direkten Kontakt mit Euch eine neue kleine (oder große?) Meisteraufgabe wäre. Jedenfalls war ich unmittelbar nach der Sitzung voll davon: Humor und Freude -dieses Gefühl, das man hat, wenn man ein unglaubliches Ding durchgestanden und unbeschadet überstanden (überlebt) hat.



...



Und dann – ich bin ganz klar und bei mir – fängt allmählich das Chaos an.



Bei Dir, Claudia C., ist es, glaube ich, gekippt, als Du den Schmerz der «kleinen Claudia» nicht aushalten konntest/wolltest. Da habe ich Dich als Baby, vielleicht als 2-, maximal als 3-Jährige erlebt. Bis zum tantrischen Ritual (ich fand es wieder mal genial von euch, Samuel und Daniele, mit dieser Überraschung in dieser Situation zu kommen!) habe ich mich, so gut es ging, um Dich gekümmert. Du hast es sogar zugelassen, dass ich mich auf Dich lege, aber von einer gemeinsamen Verschmelzung oder einfach nur still zusammen liegen kann keine Rede sein.



Zu diesem Zeitpunkt bebte bereits der ganze Raum. Danach – Du, Claudia, warst nicht in der Lage, auf mir zu liegen – eine Runde mit meiner Elke: einfach, schön, erholsam, unspektakulär, und danach mit Marianne: die meiste Zeit schön, zum Schluss eher schwierig.



In der folgenden Zeit gibt es bis auf ein paar «Highlights» kaum etwas Persönliches zu berichten: Ich war die ganze Zeit weitgehendst klar und im Einsatz, wo ich meinte, gebraucht zu werden.



Zu den «Highlights».



Mit am meisten hat mich folgende Situation, als alles ausser Rand und Band war, total beeindruckt:



amuel, Du sagst (sinngemäss): «Vielleicht rufen wir einfach den Dr. soundso. Dann fliegt halt das Ganze auf, ich habe eh damit irgendwann mal gerechnet, ich habe keine Angst davor.» – Bei mir stockt der Atem (ich bin gerade bei Dir, Brigitte). «Das kann nicht sein! Er hat keine Angst??? I I I I I I c h habe eine Riesenangst davor, obwohl mir doch nichts passieren kann. Warum hast Du keine?» Ich spüre zu Dir hin, Samuel, und mein «ICH» kann das nicht fassen: «Du hast tatsächlich keine! Unglaublich! Unfassbar!» Ich bin so was von beeindruckt, Samuel, bis heute noch! Finde keine Worte dafür.