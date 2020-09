Signiert ist die Karte mit dem Buchstaben M. Die Schrift ebenmässig, wer immer da schrieb, schrieb regelmässig. M war offenbar erst seit kurzem in Davos. Und suchte «eine leichte Beschäftigung». Die Empfängerin in Bromley möge ihr das Arbeitszeugnis nach Davos schicken, sie habe es in der Eile vergessen. Der Name der Empfängerin: Mrs. Braginton. Ohne Vornamen. Aber eine Strasse war genannt. Tweedy Road. Und der Wohnort. Bromley, Kent, England.