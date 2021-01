Was verbirgt sich noch hinter dieser Sichtweise?

Dass wir die kolonialen Denkmuster und unsere Kolonialgeschichte nicht aufgearbeitet haben. In den Medien oder wenn es um Migration, Asylpolitik, Kriminalität geht, sieht man das besonders. Da merkt man, dass die Idee vom nationalen Zugehörigsein noch sehr tief drinsteckt. Gewisse Ideen von Kultur sind sehr statisch und fast unveränderlich. Etwa in den Diskussionen um muslimische Menschen: Man betrachtet sie als kulturell verfestigt und tut so, als könnten sie sich gar nicht verändern. Oder bei der Frage, wer Asyl erhalten oder gar Schweizer, Schweizerin werden darf: je näher die Herkunft, desto einfacher der Zugang. Warum? Dahinter steckt die Idee der kulturellen Nähe: Es ist einfacher, einen Menschen aus Europa zu integrieren als einen aus Afrika, weil die ja so anders sind als wir. Das ignoriert völlig, dass sich Sozialisation und Kultur dauernd verändern und es innerhalb des Landes verschiedene Sozialisationen und Kulturen gibt.