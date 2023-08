In «Der Rote Diamant» schreibt Thomas Hürlimann über seine Internatszeit in Einsiedeln. Der Roman handelt von der heiter-abenteuerlichen Suche nach dem sagenumwobenen Diamanten, der den Habsburgern bei ihrem Sturz vom Thron aus der Krone gefallen war. Darin rechnet «Zögling 230» mit der Bildungsinstitution ab, die ihren Zöglingen vom ersten Moment an zu verstehen gab: «Pass dich an, dann überlebst du.»